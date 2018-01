Messi kent doelpuntenrecord met 366 Liga goals

Lionel Messi was zondagavond tegen Real Sociedad trefzeker, een werkelijk schitterend vrije trap zorgde voor de 2-4 en het slotakkoord.

Lionel Messi mocht de mooiste van de avond maken tegen Real Sociedad, waar FC Barcelona in de rust nog tegen een 2-1 achterstand aankeek. Een 'remontada' was voor de koploper in de Liga tegen de basken, waar Lionel Messi het slotakkoord had met een wonderbaarlijke vrije trap en de 2-4.

733 games | 590 goals | 240 assists | 30 club trophies. "The man" is a freak @MessiStats_ my favourite thing on Twitter — Jamie Scott (@JamieJoeScott) January 14, 2018

Voor de Argentijn (De Vlo) een nieuw doelpuntenrecord in de Spaanse Liga, 366 doelpunten in alleen de Spaanse competitie.

New Record. Messi has now scored 366 league goals and surpasses Gerd Müller as record holder of most goals scored in a single European top5 league #fcblive [via @MessiStats_] — Barcastuff (@barcastuff__) January 14, 2018

