Media: Neymar kan voor 500 miljoen naar Engels Man. United

Het Franse Le10Sport komt zondagopavond op twitter met een apart bericht, het Engelse Man. United en Mourinho zouden een duizelingwekkend bedrag van 500 miljoen euro overhebben voor de komst van Neymar aankomende zomer.

Waar de Braziliaan al alle transferrecords verbrak met een overstap naar PSG voor 222 miljoen euro afgelopen zomer. Mourinho wil zijn elftal versterken en kan na het mistasten van Ronaldo gewoon geld blijven uitgeven en heeft veel geld over om de Braziliaan na een seizoen al naar de Premier League te halen.

