Van Ginkel hoopt op terugnaar naar Premier League: Maar bij PSV blijven kan ook

PSV aanvoerder Marco van Ginkel wordt voor het derde seizoen gehuurd van Chelsea FC door PSV, maar waar de toekomst van de middenvelder ligt is nog onduidelijk.

Van Ginkel is nog steeds eigendom van Chelsea, 'Uiteindelijk heb ik misschien een keer een kans nodig, of een keer geluk met de trainer, Ik doe mijn best bij de club waaraan ik ben verhuurd. Dan hoop ik dat ik me in de kijker speel. En anders niet. Dan ga ik ergens anders naartoe. We zullen het wel zien,' aldus de middenvelder in gesprek met De Telegraaf.

Van Ginkel hoopt dat hij nog de kans krijgt om zich in de kijker te spelen bij een grote Premier League club. 'Het wordt de laatste jaren wel minder allemaal. Al speelt Davinson Sanchez nu bij Tottenham Hotspur, dus het kan altijd. Het is voor mij een opsteker dat ik Chelsea al ken. Maar je moet wel de kans krijgen. Anders moet ik wat anders gaan zoeken. Eerlijk gezegd ben ik er nu nog niet zo mee bezig.'

Maar mocht de stap naar de grote Engelse top niet lukken, is een langer verblijf in de Eredivisie geen straf. 'Ik heb het goed naar mijn zin en wil graag luisteren. Uiteindelijk leg ik alles naast elkaar en maak dan een keuze.'

