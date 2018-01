Waar PSV middenvelder Adam Maher een keuze heeft gemaakt, vertrekt de middenvelder op huurbasis naar FC Twente.

Vervolg: Adam Maher transfervrij naar FC Twente na contractontbinding

#PSV en FC Twente zijn eruit: Adam Maher gaat naar FC Twente als hij goedgekeurd is. Later meer uiteraard, ook via @debankzitter. https://t.co/Wa1Ins3Tvs — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 15, 2018

Maandagmiddag wordt het bericht officieel bevestigt, PSV middenvelder Adam Maher verruilt de bank bij PSV in voor een plek in de basis bij FC Twente. Waar eerst nog werd gedacht aan een verhuur, is een contractontbinding een feit!. Maandagmiddag ondergaat Maher zijn medische keuring bij de Tukkers.



FC Twente lijkt Adam Maher op huurbasis de rest van het seizoen over te nemen van PSV, waar eerder de Eindhovenaren alleen de middenvelder maar wilde verkopen. Deze week worden de puntjes op de I gezet wat betreft de voorwaarden over het huurcontract.

Adam Maher kiest voor FC Twente, en niet voor FC Utrecht. Tukkers moeten er nog wel uit zien te komen met #PSV om middenvelder (24) voor de rest van dit seizoen te huren. Contract Maher loopt in de zomer af. (via collega @JeroenKapteijns ). — Erik van Haren (@ErikvHaren) January 13, 2018

Adam Maher transfervrij naar FC Twente na contractontbinding

Een korte samenvatting: Waar PSV middenvelder Adam Maher een keuze heeft gemaakt, vertrekt de middenvelder op huurbasis naar FC Twente..