Aad de Mos: PSV straalt iets uit wat Ajax niet heeft

Waar de tweede seizoenshelft nog niet is begonnen, is Aad de Mos er al zeker van dat PSV er met de landstitel vandoor gaat.

In gesprek met Sportnieuws laat De Mos weten: 'Ik keek vandaag naar de wedstrijd tegen de Denen (Lyngby BK, red.), Het leek nergens op. Ajax gaat, ondanks dat ze Nicolas Tagliafico hebben gekocht, nog steeds problemen krijgen met hun restverdediging. Ze geven te veel ruimte weg, ook bij een 3-1 voorsprong.'

Het trainingskamp wat Ajax heeft belegd in Portugal heeft volgens De Mos dan ook allerminst effect, 'Anders is het een flop en hoef je niet meer te voetballen. Ten Hag kan van alles doen en uitproberen, maar die 5 punten maken ze niet meer goed. Zij mogen geen punten meer verliezen, maar dat zie ik ze wel doen. Ajax gedraagt zich als opgejaagd wild, daar valt makkelijk tegen te verdedigen.'

Ook is De Mos van mening dat de onrust in Amsterdam niet meewerkt in de titelstrijd, 'PSV straalt aan alles stabiliteit uit. Zij laten zich niet zo snel gek maken. Zij kopen een spits voor de toekomst in plaats van willekeurige aankopen te doen.'

