Cocu: Ik heb hem daarvoor wel even goed aangekeken

Dat PSV afgelopen zomer op zoek was naar een linksback en dat het Marcel Brands niet lukte, heeft voor de nodige wrijvingen gezorgt intern bij PSV.

'We werken denk ik fantastisch samen, maar soms botst het ook hoor', aldus Cocu. 'Er is altijd een bepaald spanningsveld tussen een trainer en een technisch directeur. Marcel (Brands, red.) moet soms op de boeken letten en ik heb een zo goed mogelijk team nodig. Dan kan ik ook weleens heel goed boos zijn,' aldus de oefenmeester in gesprek met VI.

Respect

Het onderlinge respect tussen Cocu en Brands is groot zo valt uit zijn woorden op te maken, 'Ik sta ergens voor, ik heb een bepaalde visie en die draag ik uit. Marcel en Toon (Gerbrands, red.) kunnen een andere mening hebben, dat mag en dat moet je dan wel tegen elkaar kunnen zeggen. Maar daar hoef je niet voor te gaan schreeuwen. Af en toe kun je dan best op je strepen staan.'

