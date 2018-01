Arsenal lijkt Malcom van Frans Bordeaux bijna binnen te hebben

Het lijkt erop dat het Londense Arsenal FC een vervanger heeft weten te strikken voor de vertrekkende Chileen Alexis Sanchez.

De aanvaller die in nadrukkelijke belangstelling staat van het Engelse Manchester City en Man. United, lijkt deze winterperiode te vertrekken bij The Gunners. Maar Wenger en Co hebben achter de schermen al goed werk verricht en lijken met Malcom een vervanger voor de Chileen te hebben.

De 20-jarige aanvaller van het Franse Bordeaux moet The Gunners een slordige 49.5 miljoen euro gaan kosten. Dit seizoen was Malcom bij het Franse Bordeaux al zeven kreeg trefzeker en gaf hij al vijf assists. Maar naast Arsenal lijken ook Man. United en Tottenham interesse te hebben in de jongeling.

