Bayern Munchen nog allerminst zeker van komst Goretzka van Schalke04

Waar Leon Goretzka al een tijdje wordt gelinkt aan de Duitse grootmacht Bayern Munchen, is van een transfer nog absoluut geen sprake.

Waar de 22-jarige middenvelder Leon Goretzka bij het Duitse Schalke 04 over een aflopend contract bezit, 'Real Madrid, Barcelona en Juventus, alle grote clubs waren in hem geïnteresseerd. Ik hoorde dat hij binnen enkele dagen zijn beslissing bekendmaakt. Het zou natuurlijk mooi zijn als hij voor Bayern kiest,' laat Rummenigge aan Sky Deutschland dat weten.

De Duitse media zien de transfer al zo goed als in kannen en kruiken, maar Bayern houdt nog een slag om de arm, 'Pas als hij medisch gekeurd is en een contract heeft ondertekend, kan ik het bevestigen. Maar zo ver zijn we nog niet..'

Rummenigge gaf wel aan dat hij tevreden is over hoe Bayern de koppositie weer heeft weten over te nemen. 'We willen graag langer met Jupp door. Zo'n coach laten we niet zomaar vertrekken, zonder ervoor te vechten. Maar mocht hij niet willen blijven, dan wordt de volgende coach weer een Duitser.'

