Liverpool maakt einde aan reeks City door indrukwekkend gegenspiel

Jürgen Klopp heeft zondagavond na 23 speelrondes een einde gemaakt aan de indrukwekkende reeks van Manchester City, die onder Pep Guardiola maar niet wisten te verliezen; tot zondagavond dus.

Klopp heeft wederom laten zien dat hij de enige kanshebber is om van trainer Guardiola te winnen, met het indrukwekkende druk zetten van zijn Liverpool maakte hij Manchester helemaal gek en wisten ze lang niet wat ze moesten doen, zo begon het al vroeg met een geweldig afstandsschot van Alex Oxlade-Chamberlain die tekende voor de 1-0 en daarna was het lang wachten op de 2-0. Echter bleef dat nog even uit.

Want City zocht naar een goal en na een geweldige solo van Leroy Sané kon hij in de korte hoek van dichtbij Loris Karius passeren, die geheel verkeerd opgesteld stond. In de rust dus alsnog 1-1. Maar na de rust was Liverpool ontketend en met het wonderduo Mohamed Salah en Sadio Mané was het snel 2-1; Roberto Firmino kwam lekker voor de bal en kon met een fijne stift keeper Ederson voorbij gaan. Nog geen 2 minuten later was daar – geheel ongedekt – Mané die keihard in een streep kon uithalen, net onder de lat vol in de kruising schiet hij de 3-1 binnen. Liverpool was los en Guardiola had geen flauw idee hoe hij zich tegen die helse druk kon bewapenen. Elke keer werd een speler gedekt en John Stones en Nicolás Otamendi konden nergens heen passen. Ook Kyle Walker had het er zichtbaar moeilijk mee en speelde tergend slecht. Raheem Sterling kon zijn agressie richting Liverpool en de fans niet onderdrukken toen hij keihard werd uitgefloten.

Bij de 4-1 was wederom het ‘gegenspiel’ van Klopp zichtbaar, Ederson had moeite met een terugspeelbal en speelde hem recht in de voeten van tegenstander Salah die met een lob zo voor de 4-1 kon tekenen, daar ging het dus ook mis bij Liverpool die verwacht hadden de buit al lang binnen te hebben.

En dat kregen de mannen uit Manchester in de gaten: Net na het passeren van de 80 minuten kwamen er een flink aantal kansen voorbij van de Citizens en het was wachten op de 4-2, die volgde enkele minuten later door een goal uit de kluts in de 16 van Bernardo Silva. Daarna was het hopen dat de 4-3 niet viel maar ook die goal viel even later; Ilkay Gundogan schoot de 4-3 binnen en als de club in de slotseconden ook nog een vrije trap krijgt lijkt het einde verhaal voor Klopp, spits Sergio Agüero kopt hem echter rakelings naast en dat resulteert dus in de eerste verliespartij voor City en een gedeelde plek 3 voor Liverpool, naast Chelsea.

