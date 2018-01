De vedette van Liverpool Mohammed Salah is momenteel op het best van zijn kunnen, waar de smaakmaker zich iedere week laat gelden in de Premier League.

Vervolg: Liverpool smaakmaker Salah 225 miljoen waard?

Oud voetballer Salah laat in gesprek met The Daily Mail weten: 'Op dit moment vind ik hem beter dan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, Niemand had verwacht dat hij zoveel doelpunten zou maken. Soms, als hij met zijn snelheid dicht bij de goal komt, dan denk ik dat ik naar Messi zit te kijken.'

Bij een eventuele verkoop gaat Salah de club een hoop geld opleveren, een gigantisch bedrag van 225 miljoen euro schrikt hem dan ook niet af, 'Er wordt gesproken over interesse van Real Madrid en dat vind ik meer dan logisch. Het zou mij ook niet verbazen als Liverpool op een dag 225 miljoen euro ontvangt. Ik hoop dat hij blijft.'

