Koud drie maanden geleden was het Zidane die op het FIFA gale de prijs voor trainer van het jaar in ontvangst mocht nemen, terwijjl de Fransman zichzelf daarin niet thuis schaalde.

Vervolg: Real Madrid en Zidane verdienen dit niet na perfect jaar

'Als je me vraagt of ik de beste ben, zeg ik 'nee, ,Ik denk dat er anderen beter zijn,' was de Fransman uiterst bescheiden. Zidane die in zijn eerste seizoen met Real zowel de Champions League als de landstitel pakte. 'Zidane kan zijn hele leven hier blijven,' aldus Florentino Perez.

'Al onze fans houden van hem. Hij heeft in 17 maanden het onmogelijke gepresteerd,' Amper drie maanden later is het onmogelijke dieptepunt bereikt. Na een wervelend seizoen is Real nu slechts een schim van was het was. Van de 18 competitieduels werden er slechts 10 gewonnen en is de achterstand op rivaal en koploper FC Barcelona opgelopen naar 16 verliespunten.

Na de nederlaag tegen Villarreal was het dieptepunt bereikt, waar Zidane na afloop liet weten: 'Als je niet scoort, maakt het niet uit hoe je speelt. Vandaag ging het voetballend niet slecht, maar daar koop je niets voor.'

'Dit verdienen we niet, Het is enorm balen, maar we mogen de koppies nu niet laten hangen. Dit hoort bij voetbal en er komt een moment waarop het tij weer gaat keren. Uit al het negatieve moeten we proberen iets positiefs te halen,' aldus een teleurgestelde Zidane.

