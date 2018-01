Ten Hag kent 5-1 zege tegen Lyngby bij officiele debuut

In het eerste officiele duel van Eric Ten Hag als trainer van Ajax, hebben de Amsterdammers een ruime zege weten te boeken op Lyngby.

Het duel tegen het Deense Lyngby begon ruim 45 minuten later, omdat de arbitrage later was uit een ander duel. Maar al gauw na het openingssignaal wist Hakim Ziyech de openingstreffer voor zijn rekening te nemen.

Daarna was het de beurt aan V.d Beek die na een rebound van Kluivert de 2-0 mocht aantekenen. Een volgende treffer van V.d Beek werd afgekeurd wegens buitenspel, waarna aan de andere kant Mayron George iets terugdeed voor de Denen.

Klaas Jan Huntelaar was voor rust nog goed voor de 3-1, waardoor de Amsterdammers in de tweede helft met een ruime voorsprong begonnen. Andere debutant Tagliafico veroorzaakte koud in de tweede helft een strafschop, maar zag Mohammed Saeid het cadeautje op de lat stiften.

Daarna was het weer de beurt aan Ajax, die via Ziyech en Van de Beek uitliepen naar een 5-1 zege op het Deense Lyngby.

