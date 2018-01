Waar PSV een zwarte bladzijde kende in het begin van dit seizoen, werden de Eindhovenaren al vroegtijdig uitgeschald voor Europees voetbal.

PSV wist niet door de voorrondes van de Europa League heen te komen, waardoor het doek viel voor de Eindhovenaren wat betreft Europees voetbal dit seizoen. Waar cocu zijn ploeg weer aardig op de rit lijkt te hebben, ging PSV als winterkampioen de winterstop in. Toch heeft Cocu nog een gevoel van schaamte als hij terugdenkt aan het begin van het seizoen.

In gesprek met het ED laat Cocu weten: 'Een gevoel van schaamte na de uitschakeling tegen Osijek? Absoluut. Ik heb daar nu nog heel veel moeite mee. We hebben Osijek niet onderschat, maar niet gebracht wat we kunnen en dat frustreert. De ploeg was nog niet zover om op het niveau te spelen waarop we nu zitten.'

Cocu: Als ik daaraan terugdenk overheerst een gevoel van schaamte

