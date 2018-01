Dit weekend keert PSV terug naar Nederland en eindigt het avontuur in Orlando (VS), een mooi moment om terug te blikken naar de eerste seizoenshelft.

Vervolg: Cocu over terugblik naar eerste seizoenshelft: Niet tevreden

Cocu en zijn PSV speelde in de Florida Cup tegen het Braziliaanse Corinthians en Fluminense (beide 1-1 red.), na afloop van het laatste duel werd Cocu aan de tand gevoeld over de eerste seizoenshelft. Waar de oefenmeester openlijk sprak en liet weten absoluut niet tevreden te zijn.

‘Ik heb de prijs moeten betalen hoor, ‘Als ik speel dan ben ik fanatiek anders doe ik niet mee. We begonnen koud en ik had meteen last van mijn knie, ik moet hem even laten onderzoeken. Maar die laatste pot wilde ik absoluut winnen, het zat er niet in. Je hebt spelers die het niet uitmaakt als ze een potje voetvolley verliezen. Maar de Latino’s willen alles winnen, daar zit zoveel beleving in. Als je ziet hoe Chucky tekeer gaat bij kopspelletjes, hij is de kleinste van het veld maar dat maakt hem niets uit. Daar houd ik van, je hebt een hoop plezier, maar je moet hard werken om resultaat te behalen.'

