VIDEO: Sam Lammers geeft opnieuw visitekaartje af in Florida Cup

PSV heeft opnieuw niet weten te winnen in de Florida Cup, tegen het Braziliaanse Fluminense werd opnieuw 1-1 gelijkgespeeld.

Waar Samba Sam (Sam Lammers) met een wereldgoal PSV op voorsprong zette, wisten de Eindhovenaren de winst niet over de streep te trekken. Wel werd de strafschoppenreeks met 5-4 gewonnen, waardoor PSV het avontuur in de VS eindigt in de middenmoot.

🙌 | Sam Lammers geeft zijn visitekaartje af in Florida! @PSV pic.twitter.com/ClTjSUuYtg — FOX Sports (@FOXSportsnl) January 13, 2018

