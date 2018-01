Adam Maher op huurbasis naar FC Twente

Waar eerder al de geruchten rondgingen dat Maher in de belangstelling staat van FC Twente, wordt nu ook de keus definitief gemaakt door de middenvelder van PSV zelf.

FC Twente trainer GertJan Verbeek liet vrijdag al weten dat er de mogelijkheden worden bekeken om Maher de rest van het seizoen van de Eindhovenaren te huren. Met de overstap naar FC Twente ziet Maher zijn oud trainer van AZ weer terug, waar Verbeek blij mee is liet hij weten in gesprek met FOX Sports.

'Ik heb altijd heel prettig samengewerkt met Adam. Ik ken hem goed, het is jammer dat Adam niet geheel uit de verf is gekomen bij PSV. Daar had ik zelf ook wat meer van verwacht. Adam zelf ook, neem ik aan. Hij heeft nu nog een half jaar te gaan en dan loopt het contract af. Wij hebben ons gemeld als geïnteresseerd. Maar hoe het er nu verder mee staat, weet ik niet.'

