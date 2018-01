In het eerste duel van de tweede competitiehelft heeft het Limburgse Fortuna Sittard van Jong Ajax gewonnen.

Vervolg: Fortuna Sittard zet direct toon bij aftrap tweede seizoenshelft

Achtervolger Jong Ajax werd verslagen, waarmee direct een gat werd geslagen met de achtervolger uit de hoofdstad. De beloftenploeg van de Amsterdammers miste maarliefst 11 spelers, zij zijn mee op trainingkamp naar de Algarve.

De 21-jarige aanvaller Djibril Dianessy wist Ajax al voor rust op een 2-0 achterstand te zetten, waar in het tweede bedrijf iets werd teruggedaan via Dani de Wit. Maar meer dan een aansluitingstreffer mocht het niet zijn, waardoor de 2-1 de eindstand was.

Hiermee heeft Fortuna zich verzekerd van de periodetitel en heeft het een punt meer dan nu rechtstreekse achtervolger NEC. Wel hebben de Nijmegenaren een wedstrijd tegoed.

