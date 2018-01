Ten Hag drukt stempel bij Ajax: Goed moet iedere dag beter

De afgelopen week is Ajax in het Portugese Algarve bezig aan het trainingskamp, waar Ten Hag een duidelijke visie heeft in de aanloop naar de aftrap van de tweede seizoenshelft.

Waar bij Ten Hag goed niet goed genoeg is, wordt de nadruk bij Ajax gelegt op Gegenpressing, een populaire hedendaagse ontwikkeling in de voetballerij. Een tactiek waarbij een ploeg de omschakelmomenten tussen balbezit en balverlies optimaal benut om tot kansen te komen.

Waar het duo Ten Hag en Schreuder de afgelopen dagen de focus daarop heeft gelegd, is er vaak te horen dat het allemaal nog beter mag. Ook de lijfspreuk van Ajax ‘Goed is niet goed genoeg, elke dag moet een speler en een ploeg beter worden.’ komt steeds weer bovendrijven.

