Het lijkt erop dat Chelsea afscheid moet gaan nemen van trainer Antonio Conte, die hint op een vertrek bij de Londenaren.

Vervolg: Conte hint op vertrek bij Chelsea: In voetbal is alles mogelijk

Vrijdagmiddag op de persconferentie liet Conte weten dat zijn toekomst nog alle kanten op kan, 'Alles is mogelijk, Ik heb nog een contract voor een jaar. Ons werk is héél moeilijk. Er kan veel gebeuren.'

Het vertrek van Conte wordt al langer in de wandelgangen genoemd, waar de trainer zelf terugblikt naar het begin van het seizoen. ''Er is iets raars aan de hand, want na de wedstrijd tegen Burnley (de nederlaag op de eerste speeldag, red.) zei de pers dat een andere coach aangesteld moest worden. Ik denk dat hetzelfde bij andere clubs niet gebeurt.'

Maar of Conte nu vertrekt aan het eind van het seizoen is nog maar de vraag, 'In deze ligt de beslissing bij de club.' Waar de Parijse grootmacht PSG wordt genoemd als mogelijke volgende werkgever.

