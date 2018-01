Vitesse bevestigt: Fraser aan eind van het seizoen weg

Waar eerder al geruchten rond gingen dat Henk Fraser en Vitesse na dit seizoen uit elkaar zouden gaan, is dat vrijdag bevestigd door de club.

Waar de club eerder nog hoopte dat Fraser na dit seizoen zou aanblijven, vertrekt de oefenmeester toch. Voor Vitesse dus een breuk die ze liever niet hadden willen zien.

'Marc van Hintum en ik hebben na een goed gesprek met Henk Fraser wederzijds de knoop doorgehakt om aan het einde van dit seizoen uit elkaar te gaan', zei directeur Joost de Wit op de clubwebsite. 'Wij zijn er volledig van overtuigd dat hij alles op alles zet om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten.'

Nu het nieuws wereldkundig is gemaakt is Fraser wel van plan om Vitesse dit seizoen op een goede plek in de Eredivisie achter te laten. 'Ik ken Vitesse als een warme en professionele club. Natuurlijk ga ik er alles aan doen om, samen met mijn staf en spelers, het seizoen succesvol af te sluiten.'

Voor Fraser is het al zijn tweede seizoen in Arnhem, waar hij vorig jaar met Vitesse knap de vijfde plek in de Eredivisie wist te bemachtigen. Dit seizoen gaat het de Arnhemmers niet voor de wind en moeten ze het doen met slechts de 8e plek.

Vorig seizoen werd in de bekerfinale AZ met 2-0 verslagen, wat gezien mag worden als absoluut hoogtepunt van de club en van trainer Fraser.

