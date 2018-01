Feyenoord ziet oud bekende Van Persie terugkeren op oude nest

Feyenoord heeft een goede slag weten te slaan met de terugkeer van Robin van Persie, de regerend landskampioen wist de Alltime topscorer van Oranje te strikken.

Van Bronckhorst maakte er eerder al geen geheim van dat de 34-jarige Van Persie meer dan welkom was in de selectie bij de Rotterdammers, en daar is vrijdag 12 januari dus de daad bij het woord gevoegd.

In 2002 maakte de spits zijn debuut voor de Rotterdammers, waar hij de UEFA Cup destijds wist te winnen. In 2004 verkaste de spits naar het Londens Arsenal, waar hij na 8 seizoenen naar het grotere Man. United verkaste.

Na nog eens drie seizoenen in de Premier League verkoos hij in 2015 het Turkse Fenerbahce als volgende station. Waar de Oranje International een slechte relatie heeft met de trainer van de Turkse grootmacht, keert hij na een verscheuring van zijn contract transfervrij terug in de Kuip.

Zaterdag 13 januari zal Van Persie medisch worden gekeurd, waar hij zijn opwachting lijkt te kunnen gaan maken in de Klassieker.

