Waar in diverse Europese landen gebruik wordt gemaakt van de videoscheidsrechter, is het in de Bundesliga bij onze oosterburen nog allerminst vlekkeloos.

Vervolg: Videoscheidsrechter in Duitsland onder de loep genomen

Waar de Bundesliga op 12 januari de aftrap kent voor de tweede seizoenshelft, is het gebruik van de videoarbiter nog allerminst vlekkeloos. In de eerste competitiehelft ging het systeem alsnog 11 keer in de fout, en dat terwijl het juist de fouten moet terugdwingen.

In 1041 beslissingen van de arbiter gingen 241 beslissingen onder de loep die foutief werden besloten. 37 van de 48 beslisisngen werden in goede harmonie afgesloten, en dat terwijl er dus 11 beslissingen foutief werden afgehandeld.

De DFL is allerminst te spreken over de Duitse videoarbitrage: ''Het voetbal is eerlijker geworden door de videoscheidsrechter, daar is iedereen van overtuigd'

Videoscheidsrechter in Duitsland onder de loep genomen

Een korte samenvatting: Waar in diverse Europese landen gebruik wordt gemaakt van de videoscheidsrechter, is het in de Bundesliga bij onze oosterburen nog allerminst vlekkeloos..