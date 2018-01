Sparta boekt eerste zege onder Advocaat op Duits 1. FC Kaiserslautern

Sparta Rotterdam heeft onder leiding van Advocaat de eerste oefenzege weten te boeken, bij het debuut van AZ spits Fred Friday werd een 3-1 zege geboekt.

Waar Platje het officiele debuut van Advocaat nog wist te verpesten enkele dagen geleden, was het tegen het Dutise 1. FC Kaiserslautern beter. Een verdiende 3-1 zege stond er aan het eind van het duel op het bord.

''Ik heb goede dingen gezien. Het ziet er positiever uit dan de laatste wedstrijden,' aldus een tevreden Advocaat na afloop van het tweede oefenduel van de Spartanen. ''Het elftal wilde graag en heeft georganiseerd gespeeld', vervolgde de Hagenaar, die AZ-huurling Friday liet debuteren. 'Met de snelheid voorin zag het er goed uit. Deze overwinning geeft een positief gevoel.'

Al in de eerste helft leidde Sparta met 2-0 door doelpunten van Ilias Alhaft en Robert Mühren, de Duitsers kwamen in het tweede bedrijf terug via Torben Müsel, maar Verhaar besliste het duel vanaf de stip.

