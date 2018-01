Sam Lammers staat open voor buitenlands avontuur

PSV aanvaller en jongeling Sam Lammers staat open voor een verhuur naar een andere Eredivisieclub.

Waar Lammers in de eerste oefenwedstrijd van PSV in de Florida Cup nog tot scoren kwam tegen het Braziliaanse Corinthians, mag de aanvaller rekening houden met een tussentijds vertrek (verhuur).

Na afloop liet Lammers weten op de hoogte te zijn van de interesse van Sparta, 'Het is niet zo dat ik er concreet iets over heb gehoord. In overleg met PSV sta ik open voor een stap in de komende maanden, als dat goed is voor mijn ontwikkeling. Ik wil graag minuten maken op het hoogste niveau.'

