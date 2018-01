Woensdag wist journalistiek-student Ralf Crutzen een onderzoek over de Nederlandse arbitrage te presenteren in De Telegraaf, waar Ajax het negatiefst uit de bus kwam met Bas Nijhuis.

Vervolg: Arbiter Bas Nijhuis minst populair bij Ajacieden

Waar de arbiters van de KNVB bezig zijn aan een driedaags trainingskamp in Zeist bij de KNVB, komt het onderzoek rauw op het dak van de mannen die wekelijks de fluit hanteren in de Eredivisie.

Voor de Amsterdammers is gebleken dat de afgelopen jaren de minste punten werden vergaard wanneer Bas Nijhuis de wedstrijd leidde. 'Het is een periode zó erg geweest, dat ik wedstrijden van Ajax kreeg toebedeeld tegen mindere tegenstanders en die zelfs niet werden gewonnen.'

Voor Ajax mag het Bas Nijhuis zijn, voor de Rotterdammers is Kevin Blom een doorn in het oog. 'Neem je de resultaten van Feyenoord onder mijn leiding over mijn hele vijftienjarige carrière, dan hadden de verhoudingen dichter bij het gemiddelde gelegen. In het begin fluit je vaak de topclubs tegen de mindere tegenstanders. Later krijg je grote- en topduels.'

