Jordy Clasie hoopt vurig op zomerterugkeer bij Feyenoord

Waar de oud Feyenoord speler Jordy Clasie momenteel uitkomt op huurbasis voor het Belgische Club Brugge, hoopt de middenvelder vurig op een terugkeer naar de Kuip.

Afgelopen zomer liet Jordy Clasie er al geen geheim van maken dat hij maar wat graag terugkeert bij Feyenoord, die mening is inmiddels niet veranderd. Waar de middenvelder nog eigendom is van het Engelse Southampton, komt hij daar niet meer aan spelen toe. Wat er gaat gebeuren na de verhuurperiode dit seizoen is dan ook nog allerminst zeker.

'Iedereen weet dat Feyenoord mijn club is. We zullen zien. En bij Club Brugge voel ik me ook op mijn gemak, al hebben ze geen optie tot koop bedongen,' weet het Algemeen Dagblad hem te citeren.

In 2015 verliet Clasie het Rotterdamse Feyenoord, waar hij achteraf nooit spijn van heeft gehad. 'Ik wilde weg uit Nederland, ik wilde dolgraag in de Premier League spelen. Maar ik ben ook eerlijk, ik word blijkbaar niet heel gelukkig van een leven in Engeland. En mijn vrouw ook niet. Ik weet nu dat het gewoon niet voor iedereen is weggelegd om jarenlang in het buitenland te spelen.'

