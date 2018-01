Waar Ajax achter de schermen druk bezig is met het verlengen van de contracten van de huidige spelers, hoopt het ook een dezer dagen na Nicolás Tagliafico ook Justin Kluivert langer te binden.

Vervolg: Ajax gaat ook Justin Kluivert langer binden aan de club

In gesprek met het AD laat Marc Overmars weten dat Justin Kluivert op korte termijn zijn contract zal openbreken en verlengen. 'Maar dat kan ook met het oog op volgend seizoen zijn, zoals met Hassane Bandé en Perr Schuurs.'

'Ik ben in elk geval blij dat we de contracten van Frenkie de Jong en Donny van de Beek hebben verlengd. Kluivert zal snel volgen. Dat is het zilverwerk van de club.' Eeerder verlengde Frenkie de Jong en Donny v.d Beek al bij de Amsterdammers tot medio 2022.

