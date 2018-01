Waar woensdag werd gesproken van een overgang van Alexis Sánchez naar Manchester City, is de transfer nog allerminst in kannen en kruiken.

Vervolg: Mourinho dingt ook naar krabbel Alexis Sanchez

Erger nog, Guardiola heeft er een concurrent bij wanneer het aankomt op Alexis Sánchez, want het Engelse Man. United heeft zich gemengd in de strijd om de Chileense goalgetter.

Waar de Chileense international en Arsenal deze maand afscheid gaan nemen van elkaar, is het nog maar de vraag wat zijn volgende station gaat worden. Alexis Sánchez zou al een mondeling akkoord hebben met The Citizens, maar nu The Red Devils zich ermee gaan bemoeien lijkt het een open strijd te gaan worden.

Mourinho en Co zou zich hebben gemeld met een bod van om en nabij 28 miljoen voor de Chileen.

