Sam Lammers redt punt voor PSV tegen Braziliaans Corinthians

PSV heeft in de Florida Cup haar eerste wedstrijd gespeeld, tegenstander was het Braziliaanse Corinthians. Een dikverdiende 1-1 remise was het eerste resultaat, dankzij een doelpunt van Sam Lammers.

PSV trad in het Orlando City Stadium aan zonder Romero en Ramselaar, maar kwam goed voor de dag tegen de Braziliaanse grootmacht. In de tweede helft was het raak voor de Brazilianen, adson tikte Rodriguinho scoorde bij de tweede paal na een vrije trap en slecht verdedigend werk van Daniel Schwaab.

Op zoek naar de gelijkmaker waren Bergwijn en Lozano niet trefzeker genoeg, maar PSV bleef druk uitoefenen. De Brazilianen kwamen nog amper over de middenlijn, maar PSV bleef zoekend naar de gelijkmaker. Diep in blessuretijd was het invaller Sam Lammers die voor de verdiende gelijkmaker zorgde voor de Eindhovenaren.

Na alle duels kunnen de team met strafschoppen een extra punt verdienen, waar alleen Lammers miste in de serie en de Brazilianen foutloos waren.

Opstelling PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Van Ginkel (46. Rosario), Hendrix (73. Maher), Pereiro (73. Mauro Junior); Bergwijn (73. Gakpo), De Jong (83. Lammers), Lozano (73. Malen).

