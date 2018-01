AZ aanvaller Friday: Sparta coach Advocaat wist me te overtuigen

Het lijkt er alle schijn van te hebben dat AZ spits Friday de overstap gaat maken naar het Rotterdamse Sparta, waar de club zich aanvallend wil versterken.

Een gespreek met Sparta trainer Dick Advocaat wist Friday over de streep te trekken om voor Sparta te kiezen. Friday kent Advocaat nog uit zijn tijd bij AZ, waar de aanvaller ambitieus is. Een verhuurperiode is volgens AZ trainer V.d Brom een goede optie. 'Beide spelers hadden redelijk tot weinig perspectief voor de tweede seizoenshelft.'

'Dan ga je kijken wat het beste voor hen is. Het zijn jongens die talentvol zijn. Ik ben blij dat ze beiden bij één club onderdak hebben gevonden. Dat is ook wat gemakkelijker voor ons om te volgen. Je weet ook dat ze bij trainers terechtkomen waar ik veel vertrouwen in heb en die met hen aan de slag gaan. Op het moment dat ze in de tweede seizoenshelft veel en goed kan spelen, dan krijgen wij ze in de zomer beter terug.'

