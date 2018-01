Dortmund spits Aubameyang niet naar Chinees Evergrande

Waar afgelopen week in de Chinese media verscheen dat Aubameyang naar het Chinese Guangzhou Evergrande zou vertrekken, ontkent de club in alle toonaarden.

Via de Chinese media laat de club weten totaal niet op de hoogte te zijn van de komst van de doelpuntenmaker. Diverse media meldde dat Aubameyang voor 72 miljoen euro de overstap zou maken van Dortmund naar Guangzhou Evergrande, maar dat verhaal wordt nu naar het rijk der fabelen verwezen.

Waar het Duitse Dortmund het bod van 72 miljoen al heeft geaccepteerd, reageert het Chinese Guangzhou Evergrande nu op de berichtgevingen. 'Het verhaal dat wij een speler uit de Bundesliga gaan halen voor een transfersom die significant hoger is dan de limiet van de CFA (Chinese voetbalbond, red.) is compleet uit de lucht gegrepen,' valt te lezen in een statement. 'De club in kwestie, Borussia Dortmund, heeft via Duitse media het gerucht ontkracht.'

Aubameyang heeft bij het Duitse Dortmund nog een doorlopend contract tot 2021.

