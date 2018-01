Feyenoord zet vol in op komst Van Persie: Dezelfde rol als Kuyt

Martin van Geel van Feyenoord zet alles op alles om Robin van Persie alsnog terug te halen naar Feyenoord.

De beleidsbepaler van de regerend landskampioen laat in gesprek met RTV Reijnmond weten: 'Iedereen binnen Feyenoord staat achter de komst van Robin van Persie. Hij is meer dan welkom, we hebben zeer intensief contact met Robin en zijn management.'

De kans van slagen acht Van Geel dan ook groot, 'Dat zal onder bepaalde voorwaarden moeten kunnen. De lijn is heel strak.' Van Geel hoopt dat Van Persie van dezelfde betekenis kan zijn als Kuyt vorig seizoen in het kampioensjaar.

