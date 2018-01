fC Barcelona speler Arda Turan verkast naar Turks Başakşehir

Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Arda Turan de overstap maakt naar de Turkse Liga, de spelmaker wordt donderdag gepresenteerd bij Istanbul Başakşehir.

Waar in 2015 Arda Turan de overstap maakte van Atletico Madrid naar FC Barcelona, kon hij daar niet echt doorbreken en overtuigen. Dit seizoen kwam Arda Turan nog geen minuut in actie, en nu de komst van Coutinho afgelopen dagen wereldkundig werd gemaakt was de boodschap duidelijk.

Een terugkeer naar de Turkse Liga is in de maak volgens de Turkse media, 'De transfer van Arda wordt of donderdag of vrijdag bekend gemaakt, Het is geen makkelijke transfer geweest. Arda is voor vele jaren ons doel geweest en ik moet de voorzitter bedanken voor deze aankoop.'

Ook de zaakwaarnemer van Turan bevestigt dat in de media, 'Arda heeft overeenstemming bereikt met Başakşehir en hij wil niet luisteren naar andere aanbiedingen", vertelt Ahmet Bulut in gesprek met Sporx. "Hij wil terug naar Istanbul.'

