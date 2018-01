Waar Martin van Geel als Technisch Directeur van Feyenoord al bezig is aan zijn zevende seizoen bij de Rotterdammers, is hij niet van plan op korte termijn de club te verlaten.

Vervolg: Van Geel niet van plan Feyenoord achter zich te laten op korte termijn

In gesprek met RTV Reijnmond laat Van Geel weten: 'k heb het nog altijd ongelooflijk naar mijn zin bij deze fantastische club, Ik vind het een geweldige club met een ongelooflijke achterban. De Kuip zit altijd vol, de club bruist, met de mensen op de werkvloer, maar ook met de directie, het management en de rvc kan ik geweldig werken. Ook de band met de technische staf, medische staf, scouting en jeugdopleiding is fantastisch.'

Over een vertrek op korte termijn wil Van Geel dan ook niet nadenken, 'Mijn ambitie? Ik heb altijd de ambitie om er elk jaar uit te halen wat erin zit. Dat had ik bij Willem II, AZ, Ajax, Roda JC en ook bij Feyenoord weer. Dat is mijn enige ambitie.'

Van Geel niet van plan Feyenoord achter zich te laten op korte termijn

Een korte samenvatting: Waar Martin van Geel als Technisch Directeur van Feyenoord al bezig is aan zijn zevende seizoen bij de Rotterdammers, is hij niet van plan op korte termijn de club te verlaten..