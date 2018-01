Henk de Jong langer bij De Graafschap

Henk de Jong heeft een nieuw contract getekend bij De Graafschap. De hoofdtrainer ligt nu tot medio 2019 vast bij de nummer zes van de Jupiler League. Het contract van de assistent-trainer Sandor van der Heide is ook met één seizoen verlengd.

‘Wij zijn erg te spreken over de manier van werken. Henk en Sandor vullen elkaar prima aan en zorgen voor een goede werksfeer. Binnenkort gaan we ook met de rest van de staf om tafel’, zei manager voetbalzaken Peter Hofstede op de website van De Graafschap. De Jong is ook blij met zijn nieuwe contract.



‘Zoals eerder aangegeven, heb ik het erg naar mijn zin bij De Graafschap. Het werkklimaat is prima, ik ben tevreden over de samenwerking met alle collega’s binnen de club. We gaan doorontwikkelen, spelers en begeleiding moeten iedere dag beter willen worden. Er zijn hier nog genoeg mogelijkheden om door te groeien’, aldus De Jong. Hij is sinds januari 2017 de trainer van De Graafschap.

