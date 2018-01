Ajax-huurling Savastano: Ik ben heel bescheiden

Mauro Savastano verruilde vorige week Ajax op huurbasis voor Go Ahead Eagles. De twintigjarige linksback speelt tot het einde van het seizoen voor de Eagles. Savastano is er erg blij mee.

‘Ik denk dat het een hele mooie club is. Ook een warme club met goede mensen om me heen en ik denk ook een prima club om me verder te ontwikkelen’, zei Savastano tegen FOX Sports. Hij is gehaald voor de basis, maar Savastano wilde er niet al te veel over kwijt.



‘Dat is mogelijk en ik train er hard voor. We zullen het in de eerstvolgende wedstrijd zien’, vervolgde Savastano, die een ‘sociaal gewenst antwoord’ gaf. ‘Ik ben heel bescheiden’, zo lachte Savastano, om vervolgens te zegen: ‘De kans is wel groot dat ik basis ga starten, toch wel.’ Savastano speelde dit seizoen zes competitieduels voor Jong Ajax.

