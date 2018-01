De Kroaat Ivan Rakitic vind dat FC Barcelona veel te veel geld heeft neergelegd voor de smaakmaker van Liverpool, waar Philippe Coutinho deze week werd gecontracteerd.

Vervolg: Rakitic: 160 miljoen voor Coutinho is erg veel geld

Waar FC Barcelona al meerdere pogingen deed om de Braziliaanse smaakmaker van FC Liverpool aan te trekken, werd deze week de bevestiging gegeven over een overgang van 160 miljoen voor Philippe Coutinho.

Ivan Rakitic vindt het fijn dat hij een nieuwe collega heeft, maar vindt ook dat FC Barcelona veel te veel geld heeft neergelegd voor de Braziliaan. 'Mijn mening doet er niet toe, maar ik vind dat de transfersom wel een beetje hoog is. Maar die bedragen horen bij de huidige markt,' aldus de Kroaat in gesprek met Marca.

'Iedere grote speler is hier welkom. Ik feliciteer de president en alle anderen die aan de transfer hebben gewerkt. Hij hoort nu bij onze familie en we gaan veel plezier aan elkaar beleven. Hij speelt nu bij de grootste club ter wereld. We zijn blij dat hij ons komt versterken. Hij kan niet in de Champions League spelen, maar hij kan ons wel enorm helpen in La Liga en in de Copa del Rey.'

