Vervolg: Al-Gharafa doet Sneijder direct aanvoerdersband om

Een dag na zijn officiele presentatie staat Wesley Sneijder al op het veld bij de nummer 7 van Qatar, waar alle aandacht uitgaat naar de Nederlander. 'Om eerlijk te zijn, mijn keuze hier te komen is om weer aan spelen toe te komen,' aldus Sneijder die voor anderhalf jaar tekende.

'Er werd gespeculeerd dat ik naar Amerika zou gaan, China of ergens anders. Maar ik las nergens dat ik naar Qatar zou gaan.' De overgang van Sneijder had heel wat voeten in de aarde, 'Ik had de kans te spreken met een vriend, Anouar Diba, die al sinds 2011 in Qatar speelt. Hij vertelde me over de competitie en de club. Ik had dus genoeg informatie. Ik ben erg gelukkig met mijn keuze en kan niet wachten te beginnen.'

Maar voor de 33-jarige Oranje International voelt het bij Al Gharafa als een warm bad, 'Ik voel me zeer welkom. Ik ben hier om mijn ervaring en mijn kwaliteiten in te brengen bij het team. Ik wil ook de beloftes helpen hun skills te verbeteren. Ik heb gehoord dat de ploeg veel kwaliteiten herbergt.'

Waar eerder al contact was tussen beide partijen komt de transfer dus niet als verrasing, 'We zijn zeer blij dat we zo'n grote speler bij ons hebben', zei technisch directeur Mahmoud Al Ghazal. 'We hebben geprobeerd hem vier jaar geleden te halen, maar dat lukte toen niet. We zijn blij hem eindelijk te hebben vastgelegd. Hij zal een grote toegevoegde waarde zijn voor onze ploeg en een inspiratie voor de jeugd. Hij zal aanvoerder zijn.'

