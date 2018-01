Willem II versterkt zich met Dankerlui van Ajax

De 21-jarige back Damil Dankerlui verruilt het Amsterdamse Ajax voor het Tilburgse Willem II deze winterperiode.

Willem II weet met Damil Dankerlui de tweede versterking van deze winterse periode binnen te halen, eerder werd Giliano Wijnaldum van FC Groningen al binnengehengelt.

Dankerlui had nog een contract tot het eind van het seizoen in Amsterdam bij Ajax, waar hij maar niet kon laten zien wat hij waard was in de selectie, waardoor hij genoegen moest nemen met een plek bij Jong Ajax. Met de komst van Dankerlui heeft Willem II weer wat meer opties in defensief opzicht.

