De aanvaller keert voor de rest van het seizoen terug in de Eredivisie, waar hij tot het eind van het seizoen een contract heeft getekend bij VVV Venlo. De 34-jarige Castelen speelde eerder al in Australië, China en Zuid-Korea maar is naar eigen zeggen nog topfit.

In gesprek met VI laat de trainer van VVV weten: 'Romeo is topfit en heeft in het buitenland goede jaren achter de rug. Op de beelden heb ik gezien dat hij nog uitstekend kan voetballen. Dat hij rustig is aan de bal en de juiste keuzes maakt.'

'Wij zochten voorin naar meer rendement, zeker ook vanaf de flanken. Scorend vermogen, een beslissende pass. Iedereen vindt het geweldig dat we al 22 punten hebben gepakt, maar als je kritisch kijkt hadden we er eigenlijk nog wel wat meer moeten hebben. Gebrek aan effectiviteit heeft ons in sommige wedstrijden de das omgedaan.'

'Wij denken dat Romeo ons op dat vlak kan helpen. Ik heb met hem gesproken, hij heeft er zelf veel zin in. Het is een prima jongen, hij kent het klappen van de zweep en is niet meer zo snel onder de indruk. Ik ben ervan overtuigd dat hij prima in onze groep gaat passen,' sluit trainer Steijn af.

Romeo Castelen rest van het seizoen in het shirt van VVV

