Sparta moet wachten op PSV omtrent huur Sam Lammers

Waar Sparta Rotterdam sinds de komst van Dick Advocaat druk bezig is met versterkingen, heeft het inmiddels ook bij PSV aangeklopt. De club uit Rotterdam wil maar wat graag Sam Lammers van PSV huren de rest van het seizoen.

Maar Advocaat en Co hebben nog geen bericht gekregen of dit mogelijk is, PSV wil graag de prognose van de blessure van Locadia afwachten. Waar Sparta eerder al Kramer van Feyenoord polste, ketste de verhuurperiode last minute aslnog af. Waardoor de Spartanen op zoek moeten naar andere opties.

De ploeg van Advocaat heeft daarbij haar zinnen verzet op Sam Lammers van PSV, de aanvaller komt uit in het Jong elftal van de Eindhovenaren en kan de rest van het seizoen verhuurd worden aan de club.

PSV wil allereerst de sitautie rondom het herstel van Jurgen Locadia afwachten alvorens te handelen, 'Na deze week weten we wat meer hoe het herstel van Jürgen vordert. We bekijken de situatie van Sam sowieso na deze trainingsweek in Florida en uiteraard moet hij het zelf ook zien zitten,' liet Marcel Brands weten in gesprek met het ED.

