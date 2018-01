PEC Zwolle wil dit seizoen meedingen naar Europees voetbal

Waar PEC Zwolle dit seizoen de doelstelling had voor handhaving in de Eredivisie, heeft het halverwege het seizoen deze doelstelling bijgesteld.

De ploeg die de eerste seizoenshelft verrassend goed meedraaide in het linkerrijtje, heeft de doelstelling bijgesteld naar kwalificeren voor Europees voetbal. Dit kan via de play offs of via het KNVB bekertoernooi.

Met 33 punten staat PEC momenteel op een vierde plek in de Eredivisie, dat zelfs nog een punt meer heeft dan regerend landskampioen Feyenoord wat vijfde staat. Waar in de kwartfinale de ploeg uit Alkmaar tegenover PEC staat, wacht binnenkort de aftrap voor de tweede seizoenshelft.

En dat terwijl PEC Zwolle vorig seizoen onder leiding van Ron Jans nog moest strijden tegen degradatie.

