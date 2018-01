Topttransfer voor Mark Uth, in zomer naar Schalke 04

Mark Uth, de oud Eredivisionist van onder meer Heracles Almelo en SC Heerenveen, maakt komende zomer een mooie transfer naar Schalke 04.

De club uit Gelsenkirchen haalt de spits aankomende zomer transfervrij binnen van het Duitse Hoffenheim. Mark Uth tekende vrijdag al een voorcontract voor vier seizoenen wat aankomende zomer in zal gaan.

De 26-jarige Duitser speelde al drie seizoenen in de Eredivisie, wat hem in 2014/2015 een transfer naar Hoffenheim opleverde. Vorig seizoen wist Hoffenheim zich voor de Champions League te kwalificeren door de goals van Mark Uth, waar hij dit seizoen met 9 treffers clubtopscorer is.

Komende zomer maakt Uth dus een mooie overstap naar een niveau hoger bij het Duitse Schalke 04.

