Oud Ajacied Davy Klaassen is sinds het vertrek van Ronald Koeman op een zijspoor beland bij Everton, onder Sam Allerdyce hoeft de middenvelder niet meer te rekenen op speeltijd.

Vervolg: Davy Klaassen denkt niet aan vertrek: Ik ga voor mijn kans bij Everton

Klaassen wil vechten voor zijn kansen bij Everton, terwijl in de media te lzen valt dat Klaassen op zoek is naar een nieuwe werkgever. Zijn zaakwaarnemer Lerby liet echter weten dat een vertrek niet zomaar is geregeld.

The BBC wist dinsdag te melden dat Everton een grote schoonmaak ging houden deze winter, en dus ook Klaassen kon vertrekken. 'Maar ik heb daar niets over gehoord van de clubleiding", zegt Lerby. "Natuurlijk is Davy niet tevreden met zijn rol. Maar hij wil vechten voor zijn kans.'

Afgelopen zomer betaalde Everton maarliefst 27 miljoen euro aan Ajax om Klaassen over te nemen, waar de middenvelder zelf een goede stap in de juiste richting zag bij de club uit Liverpool.

Waar begin december de laatste speelminuten voor Klaassen waren bij Everton, gunt Allerdyce hem sindsdien geen minuten meer. Waar de geruchten gaan dat Allerdyce flink wil inkrimpen in de selectie, wil Klaassen desalnietemin vechten voor zijn kans.

Davy Klaassen denkt niet aan vertrek: Ik ga voor mijn kans bij Everton

Een korte samenvatting: Oud Ajacied Davy Klaassen is sinds het vertrek van Ronald Koeman op een zijspoor beland bij Everton, onder Sam Allerdyce hoeft de middenvelder niet meer te rekenen op speeltijd..