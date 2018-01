Sjaak Swart: 'Vertrek Keizer en Bergkamp heeft naam Ajax besmeurt'

Dat Ajax zowel Marcel Keizer als Dennis Bergkamp ontsloeg was een complete verrassing voor Ajax icoon Sjaak Swart.

'Dat is altijd jammer bij iemand als Bergkamp, toch een fantastische speler geweest,' laat Swart weten in gesprek met De Telegraaf. Een conflict tussen Overmars en Bergkamp betekende het einde verhaal voor de oud Oranje International. 'Dat dit gebeurt, is niet goed voor de naam. Ook voor Ajax niet.'

Dat Bergkamp in de toekomst niet nog eens voor Ajax komt werken sluit Swart uit, 'Ik hoop dat het goed opgelost wordt, dat hij misschien nog terugkomt of wat dan ook anders. Mooie spelers, daar mag niks mee gebeuren. Hier hebben we niets aan.'

Dat assistent Spijkerman ook moest vertrekken was opnieuw een klap voor Ajax icoon Sjaak Swart. 'k schrok ook, dat was echt een verrassing. Ik had daar niets over gehoord.'

