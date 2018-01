SWansea vecht rode kaart Leroy Fer in FA Cup aan in angst tegen schorsing

Het Engelse Swansea City is bang dat Leroy Fer voor die duels geschorst gaat worden na zijn rode kaart in de FA Cup tegen Wolverhampton Wanderes.

De 28-jarige Nederlander werd halverwege het duel met rood naar de kant gestuurd in het FA Cup duel tegen Wolverhampton Wanderes. 'Het was een overtreding in de middencirkel, niet in het doelgebied of in scoringspositie,' liet de manager van The Swans al weten.

'en klassiek geval van een gele kaart, zeker geen rood.' Toch lijkt de Engelse bond de rode kaart te willen laten staan, waardoor Fer in ieder geval de duels met ewcastle United en Liverpool en de replay in de FA Cup tegen The Wolves te moet missen door zijn schorsing.

