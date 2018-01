Waar de Rotterdamse grootmacht deze winterse periode huurling Simon Gustafson terug kon halen, is de deadline inmiddels verstreken.

Vervolg: Feyenoord haalt Simon Gustafson niet terug van Roda JC

Hierdoor blijft Simon Gustafson de rest van het seizoen spelen voor het Limburgse Roda JC, die met zes doelpunten de clubtopscorer is van de in nood verkerende club in de Eredivisie.

De creatieve spelmaker doet het goed bij het Limburgse Roda JC, waardoor Van Bronckhorst overwoog om Simon Gustafson terug te halen naar de regerend landskampioen. Maar de deadline voor het terughalen is inmiddels verstreken, waardoor Roda JC de rest van het seizoen beschikt over Simon Gustafson.

'Ik heb het afgelopen halfjaar alle wedstrijden gespeeld, dat wil je als voetballer het liefste. Ik ontwikkel me hier goed en wil Roda graag helpen,' aldus de spelmaker zelf.

