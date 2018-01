Bij PSV moet men rekening houden dat de Mexicaan Hirving Lozano mogelijk al snel vertrekt uit Eindhoven, waar hij deze winter periode nog houdbaar is voor PSV.

Vervolg: PSV denkt aan Jahanbakhsh als opvolger Lozano

Maar wanneer de smaakmaker op deze manier blijft doorgaan, kan het wel eens aan het eind van het seizoen al zijn dat Lozano vertrekt uit Eindhoven. Mocht het zo zijn, moet PSV verder kijken naar een mogelijke opvolger, die wellicht in de Eredivisie rondloopt. Zo weet ELF te noemen en kijkt naar AZ speler Alireza Jahanbakhsh.

'De cijfers tonen aan dat de Iraniër toe is aan een volgende stap. Het enige probleem is dat de drie topclubs in Nederland al een uitstekende speler hebben rondlopen op zijn positie. Wat hoop geeft voor Jahanbakhsh, is dat hij minder minuten nodig heeft voor een assist dan Berghuis en Lozano. Wellicht dat als Lozano deze zomer vertrekt bij PSV, de Eindhovenaren aan zullen kloppen bij AZ en Jahanbakhsh.'

