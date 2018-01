Oud PSV-er Memphis Depay lijkt na zijn flop bij het Engelse Man. United bij het Franse Olympique Lyon weer helemaal te zijn opgeleefd.

Vervolg: Depay blikt terug naar verleden: Iedereen had wat te zeiken

In gesprek met So Foot blikt de buitenspeler terug naar zijn verleden, vooral op zijn houding buiten het veld in het verleden. 'Buiten het veld heb ik lol, ik ben niet 24 uur per dag voetballer. Een acteur ontspant ook als hij niet aan het werk is. Hetzelfde geldt voor een muzikant', spreekt Memphis zich uit in So Foot, geciteerd door Inside Gones. 'Ik houd ervan om verschillende dingen te combineren. Het maakt mij blij. En als ik blij ben, speel ik beter.'

Waar Depay met kerst zelfs een rapnummer uitbracht, 'Mijn fans vinden het prachtig dat ik zoveel van mezelf laat zien. Maar je hebt altijd bittere mensen die denken dat ik een show-off ben. Het feit dat ik van mooie dingen houd en dat aan anderen laat zien, maakt mij geen slecht persoon. En al helemaal geen slecht atleet.'

'Wat is er mis met mijn houding?', vervolgt de aanvaller. 'Ik ben 23 jaar, ik ontwikkel mij op een persoonlijk niveau. Maar ik kan niet tevreden zijn met mijn statistieken in 2017. Ik verwacht meer van mijzelf.'

Depay blikt terug naar verleden: Iedereen had wat te zeiken

Een korte samenvatting: Oud PSV-er Memphis Depay lijkt na zijn flop bij het Engelse Man. United bij het Franse Olympique Lyon weer helemaal te zijn opgeleefd..