Eric Ten Hag is tussentijds ingestapt bij Ajax en volgt de ontslagen Marcel Keizer op bij Ajax, waar Ten Hag zondag is begonnen aan zijn klus bij de Amsterdammers.

Vervolg: De Boer: Midden in seizoen instappen is geen pretje

In de winterstop moet Ajax onder een nieuwe trainer door, Ten Hag volgt de ontslagen Marcel Keizer op. Volgens Frank de Boer in gesprek met Metro, is het maar verdomd lastig om tussentijds te beginnen bij een club. 'Ergens in de winterstop aan de slag gaan is vreselijk, omdat de voorbereiding wel héél erg kort is.'

'Dat heb ik bij Inter ook meegemaakt, omdat ik anderhalve week voordat de competitie begon pas werd aangesteld. En toch word je dan op de eerste resultaten afgerekend, terwijl dat eigenlijk niet eerlijk is,' aldus De Boer over zijn periode in Milaan.

Maar Frank de Boer heeft geen spijt van zijn gemaakte keuzes in het verleden, 'Soms komt er een trein voorbij die je gewoon móet pakken. Inter is een wereldclub. En Ten Hag zal ook denken: godverdikkie, het is wel Ajax waar ik aan de slag kan! Ik denk dat hij er goed past, maar we moeten het afwachten of hij de club naar een nieuwe titel kan leiden. Want dat wordt wel weer een keer tijd.'

De Boer: Midden in seizoen instappen is geen pretje

Een korte samenvatting: Eric Ten Hag is tussentijds ingestapt bij Ajax en volgt de ontslagen Marcel Keizer op bij Ajax, waar Ten Hag zondag is begonnen aan zijn klus bij de Amsterdammers..